ليبيا_الآن I مُقاتلات الجيش تقصف طائرة تركية بقاعدة معيتيقة . . . أعلنت رئاسة …

#ليبيا_الآن I مُقاتلات الجيش تقصف طائرة تركية بقاعدة معيتيقة

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أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للجيش الوطني، مساء أمس الأربعاء، أن مقاتلاتها الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيرة واستهدفتها عندما كانت تحاول الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان لها أن مُقاتلاتها لاحقت الطائرة التركية وقصفتها بعد تنفيذها لغارات جوية على مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني عقب إقلاعها من قاعدة معيتيقة.

وذكرت إدارة مطار معيتيقة في وقت مُتأخر من مساء أمس أن مهبط المطار لم يتعرّض لأي أذى والعمل داخله يسير بشكل طبيعي، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت تعرّضه للقصف قبل أن تتراجع عن تصريحاتها بعد التواصل مع برج الملاحة بالمطار.