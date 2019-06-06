ليبيا_الآن I تطوّرات الأوضاع الميدانية في طرابلس . . . تكمل المعارك حول طرابلس…

#ليبيا_الآن I تطوّرات الأوضاع الميدانية في طرابلس

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تكمل المعارك حول طرابلس شهرها الثاني، حيث لم يمنع العيد المتقاتلين من المواصلة في المواجهات، التي اشتدت في عدد من المناطق حول العاصمة.

شعبة الإعلام الحربي أعلنت تعرض الجيش الوطني لغارة من طائرة بدون طيار تتبع لقوات الوفاق، مؤكدة ملاحقتها من قبل الطيران الحربي، واستهدافها في أحد مدرجات مطار معيتيقة قرب الدشم العسكرية.

كما أعلن الإعلام الحربي تدمير قوات الجيش ثلاث عربات محملة بالذخائر تابعة للوفاق في محور العزيزية.

عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في الرابع من أبريل الماضي، مضى اليوم شهر على المرحلة الثانية منها، والتي أعلن الجيش انطلاقها في السادس من مايو الماضي.