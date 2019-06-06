ليبيا_الآن I ” الخطوط الأفريقية” تكشف أسباب تأخر المُعتمرين بجدة . . . . فت شر…

#ليبيا_الآن I ” الخطوط الأفريقية” تكشف أسباب تأخر المُعتمرين بجدة

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فت شركة الخطوط الجوية الأفريقية إهمالها للمُعتمرين الليبيين العالقين بمطار جدة الذين انتشرت صُورهم على منصات التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.

وذكرت الشركة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نُعلمكم بأن هناك طائرة كانت ستُعيدُ الركاب في وقتها المحدد، غير أنه وقبل موعدها تم ترتيب رحلة إغاثية إلى غات المنكوبة على أمل أنها ستفرغ حمولتها وتعود إلى معيتيقة لمباشرة إقلاعها إلى جدة في وقتها المحدد”.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تأخرت في العودة بعد فشلها في الهبوط داخل غات بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي دفعها للعودة إلى معيتيقة وتعرّضها إلى خلل في الإطارات.

وأكدت الشركة أنها قامت بتسيير رحلتين إلى مطار جدة لإعادة المُعتمرين إلى ليبيا، كما طمأنت أهالي المُعتمرين بأن موظفي محطة جدة يُقدّمون كل ما في وسعهم لخدمة المُسافرين العالقين هناك بسبب هذا الظرف المُفاجئ.