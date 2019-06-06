ليبيا_الآن I قوافل الإغاثة تتدفق إلى “غات المنكوبة” . . . بدأ جهاز الإسعاف وال…

#ليبيا_الآن I قوافل الإغاثة تتدفق إلى “غات المنكوبة”

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بدأ جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لمدينة تراغن بتسيير قافلة مُساعدات طبية مُكوّنة من 14 سيارة عادية، إضافة إلى 3 سيارات إسعاف، باتجاه مدينة غات التي تشهد سيولاً وفيضانات خطيرة منذ 3 أيام.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فقد انطلقت أيضاً قافلة مُساعدات أخرى نحو المدينة مُقدمة من جهاز الإسعاف بوادي الشاطئ تكوّنت من 4 سيارات مُحملة بعدد من الأطباء وشحنة أدوية ومُعدات طبية.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من المخازن الاستراتيجية للحكومة في مدينة بنغازي، ومخازنها بمدينة سبها باتجاه غات، وذلك بعد أن رفعت حالة التأهب القصوى من خلال تكوين لجنة وزارية ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.