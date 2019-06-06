مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان ع…

مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان عاث فيها الإرهاب فسادا قبل ان يتم دحره.
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#العراق #رأيكم_يهمنا
مشاهد مروعة لم تروها من قبل للدمار الذي تسبب به داعش داخل الموصل القديمة
الموصل القديمة (حصري) لا تزال #الموصل تحاول نفض الغبار الذي فرضه #داعش باحتلاله أحياءها وشوارعها من خلال عدة مشاريع اعمارية تهدف الى اعادة بث الحياة في #الموصل.
#نار_الفتنة
التفاصيل:
مشاهد مروعة لم تروها من قبل للدمار الذي تسبب به داعش داخل الموصل القديمة
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