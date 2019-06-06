مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان ع…



مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان عاث فيها الإرهاب فسادا قبل ان يتم دحره.

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#العراق #رأيكم_يهمنا

مشاهد مروعة لم تروها من قبل للدمار الذي تسبب به داعش داخل الموصل القديمة

الموصل القديمة (حصري) لا تزال #الموصل تحاول نفض الغبار الذي فرضه ‎#داعش باحتلاله أحياءها وشوارعها من خلال عدة مشاريع اعمارية تهدف الى اعادة بث الحياة في #الموصل.

#نار_الفتنة

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