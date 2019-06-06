عاجل

مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان ع…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


مشاهد الدمار في العراق شبيهة بمشاهد الدمار في ليبيا و تحديدا في بنغازي بعد ان عاث فيها الإرهاب فسادا قبل ان يتم دحره.
شاركونا آرائكم في التعليق على هذه الصور
#العراق #رأيكم_يهمنا

مشاهد مروعة لم تروها من قبل للدمار الذي تسبب به داعش داخل الموصل القديمة

الموصل القديمة (حصري) لا تزال #الموصل تحاول نفض الغبار الذي فرضه ‎#داعش باحتلاله أحياءها وشوارعها من خلال عدة مشاريع اعمارية تهدف الى اعادة بث الحياة في #الموصل.
#نار_الفتنة

التفاصيل:

مشاهد مروعة لم تروها من قبل للدمار الذي تسبب به داعش داخل الموصل القديمة

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك