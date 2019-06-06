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صور | جانب من قوافل إغاثة الحكومة المؤقتة براً وجواً إلى #غات يومي أمس الأربعا…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من قوافل إغاثة الحكومة المؤقتة براً وجواً إلى #غات يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس إنطلاقاً من مستودعاتها في #بنغازي و #سبها وقد ضمت في مجملها وفقاً لما أفاد #المرصد الناطق باسمها حاتم العريبي مجموعة أطباء وممرضين و ( مواد غذائية وحليب أطفال ، أدوية ومعدات طبية وأمصال ، أغطية وفرش ، مولدات كهربائية ، سيارات إسعاف ، زورق مطاطي للإنقاذ ، لوازم أخرى ) . #ليبيا












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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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