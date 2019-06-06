ليبيا_الآن| نازحو سرت يطالبون الرئاسي بتعويضهم . . . نظمت مؤسسة التضامن للأعما…

#ليبيا_الآن| نازحو سرت يطالبون الرئاسي بتعويضهم

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نظمت مؤسسة التضامن للأعمال الإنسانية في مدينة سرت وقفة احتجاجية أمام مساكن مدمرة في حي الجيزة البحرية في طريق الكورنيش البحري للمدينة.

وشارك في الوقفة التي تم تنظيمها بالتعاون مع رابطة سكان المناطق المدمرة عميد بلدية سرت وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من المسؤولين في قطاعات المواصلات والإعلام والبنية التحتية في مدينة سرت.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها “أين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” و”أين المجلس الأعلى للدولة”، و”أين المجلس البلدي سرت”، و”أين جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق”، و”المسؤولين في القصور والفنادق ونحن في العراء ندفع الإيجارات المتراكمة علينا مند 48 شهرا”، و”سارعوا بتعويضنا أو نقفل الطرق بين الغرب والشرق ونقفل خط الغاز بالكامل، و”نطالب الأمم المتحدة في ليبيا التدخل عاجلا وزيارة مدينة سرت التي هي ليست غولا وإنما مدينة منكوبة فعلا”.