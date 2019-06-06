ليبيا_الآن| تقرير حقوقي يتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان . . . في ت…

#ليبيا_الآن| تقرير حقوقي يتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان

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في تقرير مكون من 243 صفحة قدم لمحكمة الجنايات الدولية هذا الأسبوع يواجه الاتحاد الأوروبي قضية انتهاك لحقوق الإنسان لتواطئه ضد المهاجرين غير القانونيين وتعريضهم للموت في عرض البحر الأبيض المتوسط.

التقرير الذي تقدم به محامون يدافعون عن حقوق الإنسان ألقى اللوم بشكل خاص على قرار الاتحاد الأوروبي عام 2014 القاضي بتقليص عمليات الإنقاذ الخاصة به كسبب رئيسي للوفيات، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء ضد منظمات الإنقاذ البحري وذكر التقرير ضمن التقييمات الأكثر تحفظا لعدد الوفيات في البحر المتوسط، مقدرين أن العدد قد بلغ 14 ألفا.