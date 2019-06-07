ليبيا_الآن| سبها تمد يد العون لغات المنكوبة . . . نظمت مفوضية كشاف سبها حملة ت…

#ليبيا_الآن| سبها تمد يد العون لغات المنكوبة

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نظمت مفوضية كشاف سبها حملة تطوعية لجمع التبرعات لصالح المتضررين من السيول من أجل التخفيف من معاناة أهل غات بعد أن اجتاحتهم هذه السيول.

وكانت الحملة بالتعاون مع عدد من النشطاء بالمنطقة إذ توزع منتسبو الكشافة بتقاطعات حي القرضة لاستلام التبرعات النقدية والعينية لتجميعها وإرسالها.

وأوضح مشرفو الحملة أن عددا من الأحياء والمناطق المجاورة لها تعاني من انقطاع الاتصالات وأن هناك تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة ولا بد من رش المبيدات ومكافحة الآفات في المناطق المغمورة بالمياه.