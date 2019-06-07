ليبيا_الآن| مساعدات من زاوية الغرب لغات المنكوبة . . . سير فوج كشاف أبوعيسى با…

#ليبيا_الآن| مساعدات من زاوية الغرب لغات المنكوبة

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سير فوج كشاف أبوعيسى بالتعاون مع فريق تكافل للأعمال الخيرية قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة من أهالي بلدية زاوية الغرب لأهالي بمدينة غات المنكوبة.

وأتى تسيير هذه القافلة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة غات من سيول جراء هطول أمطار كثيفة أدت إلى تدمير المنازل ونزوح المئات من المدينة.

وانطلقت القافلة فجر الجمعة متجهة إلى مدينة غات وهي محملة بمواد غذائية ومياه صالحة للشرب وسلع تموينية إضافة إلى أغطية وبطانيات وغيرها من المستلزمات في خطوة جاءت للتخفيف عن المواطنين جراء السيول ومساعدتهم في الخروج من ظروفهم التي يعيشونها.