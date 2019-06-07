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(صور) جانب من انتشار كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة داخل مدينة #مر…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

(صور) جانب من انتشار كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة داخل مدينة #مرزق اليوم الجمعة لفرض الأمن وإعادة الإستقرار. #ليبيا #المرصد



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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