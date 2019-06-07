ليبيا_الآن| سلامة: الصراع في ليبيا صراع على الثروات . . . أكد المبعوث الأممي غ…

#ليبيا_الآن| سلامة: الصراع في ليبيا صراع على الثروات

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أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن الصراع على السلطة في ليبيا يتمحور حول ثرواتها وأن أي حل لهذا الصراع يجب أن يتضمن توزيعا لهذه الثروات.

وأشار سلامة خلال استضافته في برنامج قصارى القول الذي يعرض عبر شاشة قناة روسيا اليوم إلى عدم رغبة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية لليبيين مستدركا بالتأكيد على وجوب إيجاد آلية لتوفير رقابة دولية على أوجه ورود وصرف ثروات البلاد.

وأضاف أن التدخلات الخارجية تغذي كافة النزاعات في الدول العربية وليبيا واحدة من هذه الدول التي أصبحت ضحية للتدخل الخارجي من خلال قيام دول بدعم أطراف ليبية على حساب أخرى في السر والعلن مبينا أن هذا الأمر يتمثل في إرسال هذه الدول للأسلحة في ممارسة تخرق الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح ليقف مجلس الأمن الدولي عاجزا عن التصدي لهذا الخرق.