ليبيا_الآن| بن عمر: جسر جوي وبري لإغاثة غات . . . تفقد وزيرا الصحة والحكم المح…

#ليبيا_الآن| بن عمر: جسر جوي وبري لإغاثة غات

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تفقد وزيرا الصحة والحكم المحلي بحكومة الوفاق إحميد بن عمر وميلاد الطاهر مدينة غات للوقوف على الأوضاع الإنسانية في المدينة التي تعرضت للسيول.

واطلع بن عمر والطاهر على المتطلبات الضرورية لمعالجة أوضاع المتضررين نتيجة السيول فيما أكد الأول تمكن وزارته من نقل الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة باستخدام أسلوب الإسعاف الطائر.

ووصف بن عمر الأوضاع في مدينة غات بالمأساوية بعد أن تركت ‏أكثر من ألف أسرة منازلها وغرقت أحياء بالكامل وباتت قرى منقطعة عن العالم في ظل غياب الكهرباء والاتصالات وتلوث مياه الآبار بمياه الأمطار والصرف الصحي كاشفا عن فتح جسر بري وآخر جوي لإيصال الشحنات والمساعدات على متن طائرات الخطوط الإفريقية.