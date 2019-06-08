ليبيا_الآن| تكاتف الليبيين يخفف معاناة غات . . . تتواصل مظاهر تكاتف الليبيين ف…

#ليبيا_الآن| تكاتف الليبيين يخفف معاناة غات

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تتواصل مظاهر تكاتف الليبيين في كل محنة كعادتهم منذ أن ضاق حالهم، وظهرت هذه المواقف جليا بعد السيول القوية التي شهدتها مدينة غات قبل أيام.

وكان آخر هذه المظاهر حملة تبرعات قادها شباب مدن الجميل ورقدالين وزلطن والعسة، انطلقت الخميس باتجاه المدينة المنكوبة.

وتضمنت التبرعات مياه شرب، ومواد غذائية، وحليب أطفال وبعض الملابس، دون إسهام من أي جهات حكومية.

يشار إلى أن العشرات من المناطق والمدن الليبية سارعت بإرسال شُحنات إغاثة لمُساندة أهالي المنطقة الذين باتوا بأمس الحاجة للمساعدة.