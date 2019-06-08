ضربات جوية تستهدف مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة طريق المطار جنوب #طرابلس. #ليبيا #المرصد
ضربات جوية تستهدف مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة طريق المطار جنوب #طرابلس. #ليبيا #المرصد
صياغة الخبر غير دقيقة فهى ضربات جوية على مسلحى حكومة نفايات الوفاق فلم تعد حكومة وفاق بعد انسحاب 4 من اعضاء المجلس الرئاسى المحترمين ولم بتبقى الا الحثالة من الاخوان معتيق والعمارى زالسراق ونسميهم نفايات حكومة الوفاق لان الوفاق لا يتحقق الا باكتمال جميع الاعضاء وموافقتهم جميعا على اى قرار وهذا لم يحدث وبالتالى سقطت حكومة الوفاق ولم يبقى الا النفايات البشرية
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