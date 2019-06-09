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وراء كل صبر أمورًا جميلة، فلنصبر لعلنا نرزق بما نريد. #ليبيا_الآن

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

وراء كل صبر أمورًا جميلة، فلنصبر لعلنا نرزق بما نريد.
#ليبيا_الآن

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قناة الان

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تعليق

  • كلام جميل. و لكن الا ان نصبر علي كمشة هلافيت مخانب عساكر سوسه جابتهم فرقاطه. فهذا امر مستحيل. ثمانية سنوات اكثر من عجاف من يوم تصبحنا في خليقة الحلوف المرتزق السراج مجهول الاصل و نحن نعاني من ازمات تلو الازمات هالحلوف الفاسد السراج. هو وراء كل المصائب اللي نعاني فيها من نقص في السوله من ارتفاع اسعار العملات الاجنبيه ومن انقطاع المياه و الكهرباء و الوقود و قلة الامن و الامان. هالكلب المفروض جاف من زمان باش يرتاح الليبيين. الله يلعنه و يلعن اصله

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