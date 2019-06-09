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(صور) جانب من نقاط التفتيش للإدارة العامة للبحث الجنائي بداخلية المؤقتة شرق مدين…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

(صور) جانب من نقاط التفتيش للإدارة العامة للبحث الجنائي بداخلية المؤقتة شرق مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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