(صور) جانب من نقاط التفتيش للإدارة العامة للبحث الجنائي بداخلية المؤقتة شرق مدين…

(صور) جانب من نقاط التفتيش للإدارة العامة للبحث الجنائي بداخلية المؤقتة شرق مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
ملاك ناصر الدين تتعرض لوعكة اثناء التصوير اثناء تصوير وثائقي ” #حكايتي_مع_السر…
تم النشر منذُ 3 دقائق
بالفيديو | طائرة عسكرية تركية بدون طيار تحط في معيتيقة قبل يومين من تدميرها
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
غات: عودة خدمة الاتصالات إلى المدينة #ليبيا_الآن
تم النشر منذُ ساعتين
وراء كل صبر أمورًا جميلة، فلنصبر لعلنا نرزق بما نريد. #ليبيا_الآن
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك