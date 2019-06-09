ليبيا_الآن| تحذيرات من اندلاع حرائق الأيام المُقبلة . . . اندلعت حراق مُتفرقة …

#ليبيا_الآن| تحذيرات من اندلاع حرائق الأيام المُقبلة

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اندلعت حراق مُتفرقة بأكثر من مدينة ليبية خلال اليومين الماضيين نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع هبوب رياح نشطة على بعض المناطق.

وحذّر مُراقبون من خطر اشتعال المزيد من الحرائق خلال الفترة المُقبلة نظراً لاستمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ولما تحمله هذه الحرائق من تهديد مُباشر للمناطق الزراعية.

ومن بين الحرائق المُسجلة، حريق نشب بمنتزه صرمان الوطني وآخر بمُحيط محطة تجارب جامعة عمر المختار بالبيضاء.

ونجحت الجهات المعنية في إخماد الحريقين دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما دعت عدّة جهات محلية المواطنين للابتعاد عن إشعال النيران هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأرض ما يُساعد على سرعة اشتعال النيران وخروجها عن السيطرة.