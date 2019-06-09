ليبيا_الآن| السيول تسبب “مأساة جديدة” في تهالا . . . تسببت سيول جديدة في منطقة…

#ليبيا_الآن| السيول تسبب “مأساة جديدة” في تهالا

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تسببت سيول جديدة في منطقة تهالا التي تبعد عن غات نحو 60 كلم، إلى سقوط منزلين آخرين إضافة إلى سقوط أسقف عديد من المنازل الطينية بالمنطقة.

وطالب السكان الحكومات والجهات المسؤولة بتقديم تعويضات مباشرة لصيانة مساكنهم أو بناء منازل جديدة.

وقال أحمد هيمة، من لجنة أزمة تهالا، إن حوالي 80 وحدة سكنية مبنية من الطين انهارت جراء السيول، معتبرا أن المنطقة باتت “منكوبة”، ومطالبا حكومة الوفاق بالالتفات لأهالي تهالا في هذه المحنة.

من جهته، أكد المواطن علي محمد أن المنطقة لم تصلها أي مساعدات في حين تتواصل معاناة السكان رغم عديد المناشدات.