

تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة وقبائل #الزنتان إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اليوم الأحد لمعايدة القيادات العسكرية والفنية الموجودة في القاعدة والتعبير عن دعمهم لهم ومؤازرتهم ، وقد تخللته كلمات للوفد الزائر وللمضيفين إستذكروا خلالها المعارك التي شنتها فجر #ليبيا ضد هذه القاعدة وضد مطار #طرابلس الدولي سنة 2014 .

المتحدثون خلال اللقاء بالترتيب حسب الظهور :

– الشيخ أبوالقاسم قريش

– الشيخ د.عمر بلعيد رئيس مجلس أعيان الزنتان

– اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية

– العميد محمد سالم عبدالحفيظ آمر قاعدة الوطية

– العميد محمد طحيش آمر منطقة الزاوية العسكرية .

تصوير ومتابعة إعلامية :

عماد افنيك

عبدالسلام التومي