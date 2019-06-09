تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة وقبائل #الزنتان إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اليوم الأحد لمعايدة القيادات العسكرية والفنية الموجودة في القاعدة والتعبير عن دعمهم لهم ومؤازرتهم ، وقد تخللته كلمات للوفد الزائر وللمضيفين إستذكروا خلالها المعارك التي شنتها فجر #ليبيا ضد هذه القاعدة وضد مطار #طرابلس الدولي سنة 2014 .
المتحدثون خلال اللقاء بالترتيب حسب الظهور :
– الشيخ أبوالقاسم قريش
– الشيخ د.عمر بلعيد رئيس مجلس أعيان الزنتان
– اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية
– العميد محمد سالم عبدالحفيظ آمر قاعدة الوطية
– العميد محمد طحيش آمر منطقة الزاوية العسكرية .
تصوير ومتابعة إعلامية :
عماد افنيك
عبدالسلام التومي
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