ليبيا_الآنI “سلامة”و”صوان” يناقشان عودة المسار السياسي . . . . جتمع الممثل الخ…

#ليبيا_الآنI “سلامة”و”صوان” يناقشان عودة المسار السياسي

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جتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع رئيس حزب العدالة والبناء “محمد صوان” أمس الأحد في طرابلس لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

وتناول اللقاء –حسب مانشرته البعثة الأممية على صفحتها – المصاعب التي تواجه العودة إلى المسار السياسي وسبل تجاوزها.

صوان لسلامة: الصمت الدولي على جرائم حفتر يزعزع الثقة في المجتمع الدولي ويجعل من العودة إلى أي تسوية سياسية امر صعب

حضر الاجتماع رئيس كتلة الحزب بالمجلس الأعلى للدولة،”عبد السلام الصفراني” وناقش الطرفان خلال اللقاء جولة سلامة الخارجية وتحديدا زيارته للولايات المتحدة وروسيا، وتقييم الموقف الدولي حول ما يجري في ليبيا بعد أكثر من خمسين يوماً من العمليات العسكرية في طرابلس.