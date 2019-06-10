ليبيا_الآنI حكومة الوفاق: أوضاع غات مأساوية . . . قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية…

#ليبيا_الآنI حكومة الوفاق: أوضاع غات مأساوية

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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فاضي منصور الشافعي إن هناك خطة يتم العمل عليها لإنقاذ العالقين في غات بعد الأضرار التي لحقت بالمدينة.

و أضافت الشافعي إن السيول قد أتت على مئات المنازل التي انهارت مبينةً أنه تم إنشاء مخيمات بالمنطقة للأهالي الذين بقوا، خاصة أن بعضهم انتقلوا إلى أماكن أخرى، فيما تظل نسبة أخرى داخل المخيمات التي أنشأت داخل البلدية.

فيما لم تُخفِ الشافعي لسبوتنيك مأساوية الوضع في غات مع وجود بعض العائلات العالقة حتى اليوم مبينةً استمرار عمل فرق الإجلاء وتجهيز المخيمات، وإرسال مواد الإغاثة إلى الأهالي بالبلدية.