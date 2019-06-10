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إحالة عشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد، تسليم 12 طفلاً يتيماً من عائلات…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان

إحالة عشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد، تسليم 12 طفلاً يتيماً من عائلات #داعش إلى #فرنسا، تظاهرات في #هونغ_كونغ ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين. والمزيد من الأخبار في هذه الجولة الإخبارية على #راديو_الآن
#سوريا #اليمن #السودان #إيران
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