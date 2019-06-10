ليبيا_الآنI غات تتسلم إغاثة من برنامج الأغذية العالمي . . . تمكنت غرفة الطوارئ…

#ليبيا_الآنI غات تتسلم إغاثة من برنامج الأغذية العالمي

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تمكنت غرفة الطوارئ بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي من إيصال شحنة إغاثية مكونة من سلال غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وتم إيصال هذه الشحنة عن طريق فرع الهلال الأحمر في أوباري والذي قام بإيصالها إلى مخازن فرع غات بالمدينة.

وكانت غات قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سيولا وأمطارا غزيرة أدت إلى هدم العديد من المنازل وتشريد الآف من الأهالي خارج بيوتهم كما قام المجلس البلدي للمدينة بإعلانها مدينة منكوبة، فيما تنادت مؤسسات المجتمع المدني والمواطنون لتقديم المساعدات العينية للسكان وسط غياب حكومي وأداء ضعيف ومرتبك لاحتواء الأزمة.