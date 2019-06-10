ليبيا_الآن| الأمم المتحدة تحذر: البحر المتوسط بحر من الدماء!! . . . وجهت الأمم…

#ليبيا_الآن| الأمم المتحدة تحذر: البحر المتوسط بحر من الدماء!!

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وجهت الأمم المتحدة تحذيرات جديدة بخطورة محاولة اجتياز المهاجرين للبحر البيض المتوسط هروبا من النزاعات والفقر في إفريقيا إلى نعيم القارة العجوز، مشددة على أن المصاعب والمشكلات تتزايد في ظل غياب سفن الإغاثة الدولية والتصعيد العسكري في ليبيا.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي، إلى أن أعداد المهاجرين غير القانونيين قد ارتفعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة نتيجة الاشتباكات المسلحة في محيط طرابلس، كما تسبب منع سفن المنظمات الإغاثية غير الحكومية بتفاقم الأزمة.