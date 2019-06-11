#ليبيا_الآن I اللجنة الأوروبية و زيارتها لطرابلس: تساؤلات حول نتائج هذه الزيارة

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تزور لجنة أوروبية العاصمة طرابلس بدعوة من المجلس الأعلى للدولة الذي اسقبلها الأحد، قبل أن تلتقي اليوم المجلس الرئاسي لمعرفة مجريات الأحداث في طرابلس.

ووصف المجلسان هذه اللجنة بـ”رفيعة المستوى”، فيما قالت البعثة الأممية التي التقتها أيضا بأنها جاءت إلى ليبيا بصفة شخصية، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكا حول هوية هذه اللجنة وثقلها وتأثيرها في المجتمع الدولي.

وبات الغموض الذي يلف هذه اللجنة حديث الساعة من قبل عدد من المتابعين الذين دفعتهم تسمية هذه اللجنة بـ”رفيعة المستوى” إلى التساؤل حول هويتها وتبعيتها خاصة أن البعثة قالت إنها جاءت بصفة شخصية.

وتساءل البعض عن النتيجة التي ستحققها زيارة اللجنة التي تضم عددا من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوربيين، أم أن الأمر لا يعدو كونه دعاية تضم إلى ملف الجهتين المتخبطتين في الفوضى السياسية التي تمر بها المنطقة.