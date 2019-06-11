#ليبيا_الآن I شبكة مياه غدامس على وشك الانهيار

.

.

.

أفادت سلطات المياه المحلية في مدينة غدامس أن مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب تتفاقم شيئاَ فشيئاً وعملية انهيار الشبكة الناقلة للمياه تلوح في الأفق من جديد.

أجريت صيانات الموسم الماضي ولكنها مؤقتة او تلفيقية كما يرى مسؤولون نظراً لضعف امكانيات الصيانة وتخلي السلطات المركزية عن الدعم الأمثل الذي يعالج المشكلة بشكل نهائي.

يشار إلى أن نصف مدينة غدامس بدون مياه منذ أشهر مايزيد المعاناة اليوم أكثر مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والطلب المتزايد للمياه الصالحة للشرب.. وتقف إدارة وموظفو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتوفي الأيدي، في حالة عجزعن فعل أي شئ بسبب قلة الامكانيات والموارد، فيما مخازن الشركة خاوية، تفتقر إلى المضخات والمواسير وقطع الغيار للمركبات وآليات النقل.