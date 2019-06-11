ليبيا_الآنI مخاوف من تراجع إنتاج النفط في ليبيا . . . تعتمد ليبيا بشكل شبه كام…

#ليبيا_الآنI مخاوف من تراجع إنتاج النفط في ليبيا

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تعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على إيرادات النفط بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشراكة مؤسسات أجنبية من بينها وينترشال ديا التي صرح رئيسها التنفيذي ماريو فوكيستوف على هامش منتدى سانت بطرسبرغ أن أي تدهور في الوضع السياسي في ليبيا قد يعرض إنتاج الشركة الحالي في البلاد للخطر في إشارة للاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كان قد حذر في وقت سابق من استمرار حالة عدم استقرار الوضع الأمني موضحا أن الأمر يهدد بخسارة 95% من الإنتاج أي ما يعني ضمنيا تراجع إيرادات النقد الأجنبي.