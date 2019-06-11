تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ الجنوب ومدينة الأصابعة يوم الأثنين إلى غرفة الع…

تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ الجنوب ومدينة الأصابعة يوم الأثنين إلى غرفة العمليات الرئيسية بمجموعة عمليات المنطقة الغربية في مدينة #غريان لدعمهم ومؤازرتهم ولقاء آمر الغرفة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي . #ليبيا #المرصد
تعليق
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هذي شيء نقدروه وهو حرية راي بعض مشايخ القبائل .
لأن الدولة المدنية يجب إقامتها للمصلحة االعامة وحماية البيانات وتطوير وصيانة بعض القطاعات . والتأمين.
ـ لأن الأجتماع المقرر إنعقاده في العاصمة طرابلس لحل العديد من المواضيع العالقة وبحضور وفود من مشايخ وكبار العقلاء في القبائل والأرياف الليبية التي هي خليط من سكان العاصمة اللييبية طرابلس ومرحبا بهم ـ في ترحاب للعيد الفطر المبارك وضيوف على عاصمتهم وأهلهم بعون الله في أقرب وقت ـ وبعدها يمكن الألتزام بجدول خطط الأعمال المشتركة ووضع المشاكل والحلول وطرح الأفكار ومشاركة الأدارة الحكومة بما يتعلق بشئونهم وتحريك الملفات العالقة ـ دون وضع عراقيل أو خلق الحجج. الله يمسيكم بالخير لو إنكم موجودينْ .
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