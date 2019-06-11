تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ الجنوب ومدينة الأصابعة يوم الأثنين إلى غرفة الع…



تسجيل لزيارة وفد من أعيان ومشائخ الجنوب ومدينة الأصابعة يوم الأثنين إلى غرفة العمليات الرئيسية بمجموعة عمليات المنطقة الغربية في مدينة #غريان لدعمهم ومؤازرتهم ولقاء آمر الغرفة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي . #ليبيا #المرصد