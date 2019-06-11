ليبيا_الآن| سلامة والسراج يبحثان سبل العودة للحوار . . . عقد الممثل الخاص للأم…

#ليبيا_الآن| سلامة والسراج يبحثان سبل العودة للحوار

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عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر”، إن سلامة والسراج ناقشا آخر التطورات وسبل العودة للحوار السياسي.

كما التقى سلامة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة الى واشنطن، وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة، وسبل العودة الى العملية السياسية.