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#ليبيا_الآن| سلامة والسراج يبحثان سبل العودة للحوار . . . عقد الممثل الخاص للأم…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلامة والسراج يبحثان سبل العودة للحوار
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عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر”، إن سلامة والسراج ناقشا آخر التطورات وسبل العودة للحوار السياسي.

كما التقى سلامة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة الى واشنطن، وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة، وسبل العودة الى العملية السياسية.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • ياسلام ياسلامة افضل طريقة لبحث نشر السلام فى ليبيا ان تقابل مبعوث اردوجان فى ليبيا الموجود حاليا فى ليبيا ابوبكر البغدادى وتبحث معه اخر مستجدات عملية السلام فى ليبيا

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  • انتهى الدرس ياسلامة ولا حوار مع مجرمين مطلوبين للعدالة امام المدعى العسكرى للجيش الوطنى ولا حوار قبل استكمال تحرير كافة التراب الليبى من المليشيات الارهابية وبعدها يجلس الليبيين الشرفاء لبحث سبل اجراء انتخابات حرة تحت اشراف المجتمع الدولى ويؤمن الجيش الوطنى صناديق الانتخابات ليختار الشعب من يشاء بارادته الحرة ومن ينجح يسلمه الجيش السلطة ويكون تحت امرته ولا يمكن لقائد جيش وطنى يعتز بكرامته ان يقبل ان يكون قائده الاعلى امعة مفروضة من دول استعمارية ومرفوض من نواب الشعب وعميل لدول معادية تربطها علاقات قوية بالصهاينة دون ان تكون بينها جوار كتركيا وقطر

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