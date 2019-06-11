

هاتفياً | عبدالمنعم درديرة آمر كتيبة برق النصر التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لـ #المرصد قبل قليل من مطار #طرابلس :

– طائرة تابعة للوفاق شنت غارات هذه الليلة على المطار لم تسفر عن أي نتيجة أو خسائر .

– جميع الضربات كانت في أراضي مفتوحة ولم تصب أي آلية أو تمركز أو حتى طائرة قديمة .

– حديثهم في إعلامهم وصفحاتهم عن سيطرة #الزنتان على المطار أو غزو من الشرق لطرابلس مردود عليه فنحن نتواجد هنا من كل مكان في #ليبيا .

– رسالة أكررها لكل الليبيين ممن يقاتل أبنائهم مع هذه المليشيات أن يعيدوهم لهم ، فلا جدوى إطلاقاً لما يقومون به غير تلقي الخسائر اليومية .