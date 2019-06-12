ليبيا_الآن| مناشدات لحسم أمر البحارة المحتجزين في ليبيا . . . شرع مواطنون أوكر…

#ليبيا_الآن| مناشدات لحسم أمر البحارة المحتجزين في ليبيا

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شرع مواطنون أوكرانيون في حملة لجمع تواقيع لرفعها في التماس لرئيس البلاد “فلاديمير زيلنيسكي” بهدف المساعدة في حملة إنقاذ البحارة المحتجزين في ليبيا.

وأشار تقرير أعده الموقع الإلكتروني لمحطة تلفزيون “أوكرانيا 112” الناطق باللغة الإنجليزية إلى أن هؤلاء البحارة البالغ عددهم 14 تم اعتقالهم في ليبيا خلال العام 2017 وهم ما زالوا محتجزين هناك منذ ذلك الحين فيما فشلت جهود المحامين الليبيين في حسم القضية.

وأكد التقرير أن أسر هؤلاء البحارة حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع الرئاسة الأوكرانية ليتلقوا ذات الجواب “إنها ليبيا.. ولا يمكن تقديم أي نوع من المساعدة بشأنها” مبينا أن كافة وثائق البحارة قد تم إتلافها وسفينتهم لسبب ما هي الآن في ميناء مدينة “مورمانسك” الروسية.