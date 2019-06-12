ليبيا_الآن خطر يجتاح الشواطيء الليبية . . . تواجه الثروة السمكية في ليبيا خطرا…

#ليبيا_الآن خطر يجتاح الشواطيء الليبية

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تواجه الثروة السمكية في ليبيا خطرا محدقا يهدد مصدر هاما للثروة السمكية في البلاد متمثلا في استخدام المواد المتفجرة لصيد الأسماك التي تسمى محليا “جالاطينة”.

وبعد فشل ليبيا في استثمار البحر على صعيد السياحة وجذب استثمارات قوية فشلت المؤسسات المعنية بالحفاظ على نظافته وسلامة بيئته، حتى وصل الأمر إلى عدم السماح للمواطنين بالسباحة فيه أو القيام بعمليات الصيد، بعدما أعلنت لجنة شؤون البيئة والتفتيش التابعة لبلدية طرابلس أن الشواطئ الواقعة على طول حدودها الإدارية غير صالحة للسباحة أو الصيد