ليبيا_الآن “اقتصاد المؤقتة”: دفعة دقيق جديدة للمخابز . . . طالبت وزارة الاقتصا…

#ليبيا_الآن “اقتصاد المؤقتة”: دفعة دقيق جديدة للمخابز

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طالبت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة من صندوق موازنة الأسعار بالشروع في تنفيذ قرار صرف الدفعة الرابعة من الدقيق على كافة المخابز الخاضعة لسلطتها وتتبع نطاقها الإداري.

وطالب كتاب صادر عن مدير إدارة التجارة الداخلية مرعي محمد، كافة اللجان المسؤولة عن توزيع الدقيق تقديم كشوفاتها لصندوق موازنة الأسعار، مبينا أن علمية الحجز في مخصصات الدفعة الرابعة تبدأ من يوم الأحد المقبل على أن تباشر مكاتب مراقبة الاقتصاد في نشر بيانات المخابز المستلمة لمادة الدقيق لتسهيل عملية مراقبة عملها