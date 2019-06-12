#ليبيا_الآن| محاور طرابلس تشهد أعنف الاشتباكات

.

.

.

تشهد محاور الطويشة والرملة وكوبري المطار، منذ ساعات مساء أمس حتى اليوم اشتباكات هي الأعنف منذ أن أطلق الجيش الوطني عملية العسكرية ضد التشكيلات المسلحة في طرابلس أوائل أبريل الماضي.

واستخدمت في هذه الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وعدة طلعات جوية للطيران الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق، كما سمعت أصوات الانفجارات بالمناطق المجاوره للمطار.

وقامت قوات الوفاق مساء الثلاثاء بقصف منطقة جامع الثوغار بأكثر من 6 قذائف سقطت قرب المنازل بالمنطقة القريبة من كوبري الزهراء، وفق ما أفاد بعض أهالي المنطقة.

وأعرب الأهالي عن استغرابهم من تحول إحدى دبابات الوفاق من قصف المطار إلى استهداف منطقة جامع الثوغار التي تسيطر عليها قوات الوفاق، فيما يواصل الجيش الوطني سيطرته على مطار طرابلس.