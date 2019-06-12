حول قرار #الكاف بإعادة مباراة #الوداد المغربي و #الترجي التونسي..استمعوا لآرا…

حول قرار #الكاف بإعادة مباراة #الوداد المغربي و #الترجي التونسي..استمعوا لآراء أصدقاء راديو_الآن “سالم الفقير” من #المغرب و “محمد” من #تونس حول الموضوع.

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