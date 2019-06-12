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قصف جوي للجيش الوطني على مشروع الموز بمنطقة السبعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر محلية أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارات جوية على مشروع الموز بمحور منطقة السبعه.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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