قصف جوي للجيش الوطني على مشروع الموز بمنطقة السبعة

قالت مصادر محلية أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارات جوية على مشروع الموز بمحور منطقة السبعه.
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