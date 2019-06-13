ليبيا_الآنI الميهوب: انتخابات رئاسية وتشريعية فور “تحرير طرابلس” . . . استبعد …

#ليبيا_الآنI الميهوب: انتخابات رئاسية وتشريعية فور “تحرير طرابلس”

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استبعد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب العودة إلى المباحثات السياسية في الوقت الحاضر بهدف إنهاء الأزمة المستعرة في ليبيا.

وأشار الميهوب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “سبوتنيك الروسية أن الحوار السياسي مع الموجودين في العاصمة طرابلس لا يمكن أن يتحقق حاليا لصعوبة التحاور مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومن وصفهم بأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات المصنفة إرهابيا في البلاد.

وأضاف أن من يتحدثون عن استئناف العملية السياسية يحاولون وقف ما عبر عنها بـ”عملية تحرير طرابلس” التي اقتربت من النهاية وهو ما يجعل محاولات الاستئناف تمثل زيادة في تعقيد المشهد السياسي واصفا تدخل المجتمع الدولي لفرض وقف لإطلاق النار ومسار السياسة بفرصة للكتائب والمجموعات والجماعات الإرهابية لتجميع قواها من جديد.