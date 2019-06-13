ليبيا_الآنI نزوح 90 ألف شخص إثر “حرب طرابلس” . . . أعلنت اللجنة الدولية للصلي…

#ليبيا_الآنI نزوح 90 ألف شخص إثر “حرب طرابلس”

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن آخر التطورات الإنسانية في العاصمة طرابلس بعد بدء الحرب فيها منذ أكثر من شهرين.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الخسائر تتزايد بشكل مطرد في الأجزاء الشرقية والجنوبية من العاصمة التي يقدر عدد النازحين منها بـ90 ألف شخص فيما يتوقع أن عشرات الآلاف منهم ما زالوا محاصرين في أحيائهم مبينا وجود مخاطر جمة على العاملين في المجال الطبي لمساعدة الجرحى.

من جانبها أكدت رئيسة مكتب اللجنة في العاصمة طرابلس “دانييل حانون بيرت” أن القصف العنيف والغارات الجوية أمور شائعة للغاية منذ أوائل أبريل ليشمل القتال العنيف في أجزاء من طرابلس هجمات مباشرة أو عشوائية ضد المدنيين وممتلكاتهم وهجمات ضد منظومات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الطبية الضرورية لبقاء السكان المدنيين ما قد يعرض مئات الآلاف من الناس للخطر.