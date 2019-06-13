ليبيا_الآن سلامة: لا تهمشوا أهل الجنوب . . . زار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان…

#ليبيا_الآن سلامة: لا تهمشوا أهل الجنوب

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زار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الخميس، مدينة غات للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمدينة وسكانها جراء الفيضانات الأخيرة.

والتقى سلامة رئيس وأعضاء المجلس البلدي إلى جانب عدد من أعيان وحكماء المدينة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني فيها، لبحث الإمكانات التي تفتقر إليها البلدية، والخطط الموضوعة من لجان الأزمة لمواجهة التحديات الكبيرة وسبل توفير المتطلبات الأساسية للحد من تأثير الأزمة على المواطنين.

وكشف سلامة عن تخصيص مبالغ مالية قدرت بـ4.8 مليون دولار أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إضافة إلى مليوني دولار أقرتها “اليونيسيف” لإعادة إعمار المدينة.

وبشأن الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا، أعرب سلامة عن أمله في التوصل إلى حل سياسي، داعيا أطراف الصراع إلى النظر لأهل الجنوب الذين قال إنهم أهل سلام ووسطية وإنهم حريصون على وحدة البلاد وبناء الدولة والمؤسسات.