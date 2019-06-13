ليبيا_الآن “جسر الخير” إلى غات “لا يتوقف . . . لم تتوقف قوافل الإغاثة إلى مدين…

#ليبيا_الآن “جسر الخير” إلى غات “لا يتوقف

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لم تتوقف قوافل الإغاثة إلى مدينة غات، فجسر الخير ما زال متواصلا من كافة المدن الليبية، حيث قامت “جمعية اللبة الخيرية” في مدينة جالو بتجميع إغاثة لأهالي المدينة المنكوبة في مدة زمنية قصيرة.

واحتوت القافلة على مواد غذائية وملابس وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وستتبعها حملات أخرى بهدف رفع المعاناة عن أهالي غات.

بدورهم شرعت مفوضية كشاف طبرق الاثنين الماضي بحملة تبرعات مالية لصالح النازحين والمنكوبين في غات تحت شعار “أنتم منا ونحن لكم”.

وقال القائد بمفوضية كشاف طبرق عمر فرج، إن الحملة يشارك فيها 6 مفوضيات على مستوى المنطقة الشرقية، وتقوم بجمع التبرعات من المحلات التجارية والطريق العام.

الجدير بالذكر أن مدينة غات تعرضت الى فيضانات نتيجة لأمطار غزيرة غمرت المدينة خلال الأسبوع الماضي، مخلفة أضرارا بشرية ومادية، وعددا كبيرا من النازحين.