ليبيا_الآن النفط يرتفع بعد حادثة “خليج عُمان” . . . ارتفعت أسعار العقود الآجلة…

#ليبيا_الآن النفط يرتفع بعد حادثة “خليج عُمان”

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس، دولارين أو 3.3 بالمئة، ليصل إلى 61.97 دولار للبرميل، بعد حادثة استهداف ناقلتي نفط في مياه خليج عُمان.

وبحسب تقارير فإن النيران اشتعلت في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، وهو أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز.

من جهته قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني إن المملكة المتحدة وشركاءها يبحثون في الأمر حاليا.