كركاتير التصريحات | المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي والمف…

كركاتير التصريحات | المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي والمفتي الصادق الغرياني : أتباع حفتر يقولون يا هُبَل يا هُبَل . #ليبيا #المرصد
كركاتير التصريحات | المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي والمفتي الصادق الغرياني : أتباع حفتر يقولون يا هُبَل يا هُبَل . #ليبيا #المرصد
هؤلاء المتنطعين بعيشون عصور الجاهلية الاولى فهم تفوقوا فى حهلهم عن ابوجهل وفى اشعالهم للفتن لابى لهب وجماعتهم حمالة الحطب والصادق الغريانى منتهى الصلاحية بلغ من العمر ارزله وعلامات الزهايمر والخرف تبدوا عليه يعيش هو وساعده الساعدى وسط جو قذر فى اسطنبول تحول الساعدى الى داعرة اخوانى يعمل وسط الاخوان المثليين اخوان لوط دون اى حياء ولا تستطيع قناة التناصح ان تنصح اﻻردوجان وتقول له اتق الله وامنع الفاحشة وبالطبع لو فعلوا ذلك سيتهموا بالانضمام الى انصار الداعية الاسلامى رجل البر والتقوى ولكن التناصح بالنسبة لهؤلاء المتنطعين يعنى التناطح بين الخرفان لارضاء اردوجان هبل ابن هبل ومعهم يصبح الهبل دبل ربنا يشفيكم جميعا يامهبول اسطنبول من الهلوثة والجنان مع سحق الخرفان فى كل مكان اخرهم البشير فى السودان مم سبب جنان لاردوجان وكلابه اخر توهان
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