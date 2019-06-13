ليبيا_الآن “الوطنية للنفط”: 80 عسكريا يتواجدون بميناء راس لانوف . . . حذرت ال…

#ليبيا_الآن “الوطنية للنفط”: 80 عسكريا

يتواجدون بميناء راس لانوف

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حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من استخدام المرافق والمنشآت النفطية في أي أعمال عسكرية، مشددة على أهمية سلامة العاملين وعدم استغلال المرافق النفطية في أي أعمال قد تؤدي إلى تدميرها.

وعبرت المؤسسة في بيان أصدرته الخميس، عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف، مبينة أن مجموعة تتكون من 80 عسكريا دخلت إلى الميناء واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري، وقامت بعدة تجاوزات.

وأشار البيان إلى أن المسلحين حاولوا تزويد سفينة حربية بالوقود، واستولوا على 31 مقرا سكنيا لموظفي شركة الهروج المشغلة للحقل، فضلا عن الاستيلاء على وجبات الطعام المخصصة لهم.