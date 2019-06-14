ليبيا_الآن| غويتيرس: قلق من نشاط داعش في ليبيا . . . نبه الأمين العام للأمم ال…

#ليبيا_الآن| غويتيرس: قلق من نشاط داعش في ليبيا

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نبه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غويتيرس” إلى مخاطر من تفاقم الأوضاع في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار “غويتيرس” في رسالة وجهها لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن عدم سيطرة التنظيم الإرهابي على أراض في ليبيا لا يعني عدم وجود تحركات له فعناصره هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة في مناطق مختلفة.

وأبدى “غويتيرس” قلقه إزاء التصاعد الجديد لما عبر عنه بـ”الأعمال العدائية” والغموض السياسي فيلا ليبيا منبها لخطورة عودة الوضع إلى ماكان عليه على حد تعبيره.