ليبيا_الآن| العريبي: الجيش الوطني حام للموانئ النفطية . . . أعرب رئيس لجنة الط…

#ليبيا_الآن| العريبي: الجيش الوطني حام للموانئ النفطية

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أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي عن رفضه وإدانته لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة.

وأشار العريبي في تصريحات نقلها عنه موقع مجلس النواب إلى أن سيطرة الجيش الوطني على الموانئ والحقول النفطية قاد لزيادة معدلات الإنتاج وساهم في تأمين كافة المنشآت ما جعل العمل يسير بشكل ممتاز.

وكان صنع الله قد عبر عن قلق المؤسسة من الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف، مبينا أن مجموعة تتكون من 80 عسكريا دخلت إلى الميناء واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري.