ليبيا_الآن| موغيريني: لا حل عسكريا لأزمة ليبيا . . . جددت الممثلة العليا للأمن…

#ليبيا_الآن| موغيريني: لا حل عسكريا لأزمة ليبيا

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جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” تأكيداتها على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية.

وجاء موقف “موغيريني” بحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن مكتبها خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تم خلالها بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وشددت “موغيرني” للسراج على أهمية المسار السياسي المرعي من الأمم المتحدة فيما توافق الطرفان على التواصل الوثيق خلال المرحلة المقبلة لضمان ديمومة الحوار.