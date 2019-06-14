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اشتباكات مستمرة بشارع الخلاطات وشارع معسكر حمزة جنوبي طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر محلية ان اشتباكات قوية لا تزال تسمع منذ اكثر من ساعة في محور منطقة شارع الخلاطات جنوب غربي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، كما تسمع اصوات اشتباكات قوية في شارع معسكر حمزة.

وبحسب مصادر اعلامية، فقد خيّم الهدوء الحذر خلال اوقات يوم الجمعة على محاور القتال بالقرب من العاصمة طرابلس وخاصة مناطق الهيرة والعزيزية والطويشة والرملة، فيما شهد مطار طرابلس الذي تسيطر عليه قوات الجيش اشتباكات متقطعة.

محور الخلاطات

اشتباكات بمحور الخلاطات

Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Friday, June 14, 2019

شارع حمزة

شارع معسكر حمزة منذُ قليل .

Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Friday, June 14, 2019

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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