اشتباكات مستمرة بشارع الخلاطات وشارع معسكر حمزة جنوبي طرابلس

قالت مصادر محلية ان اشتباكات قوية لا تزال تسمع منذ اكثر من ساعة في محور منطقة شارع الخلاطات جنوب غربي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، كما تسمع اصوات اشتباكات قوية في شارع معسكر حمزة.

وبحسب مصادر اعلامية، فقد خيّم الهدوء الحذر خلال اوقات يوم الجمعة على محاور القتال بالقرب من العاصمة طرابلس وخاصة مناطق الهيرة والعزيزية والطويشة والرملة، فيما شهد مطار طرابلس الذي تسيطر عليه قوات الجيش اشتباكات متقطعة.

محور الخلاطات

شارع حمزة