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فيديو | لقطات سجلها مواطنون ظهر اليوم لحريق وإنفجارات عنيفة إستمرت أكثر من ساعة…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر


فيديو | لقطات سجلها مواطنون ظهر اليوم لحريق وإنفجارات عنيفة إستمرت أكثر من ساعة في ذخائر وصواريخ وقذائف إثر قصف جوي إستهدف مقر ما يعرف بكتيبة ” الشهيدة صبرية ” التابعة لحكومة الوفاق على الطريق الساحلي في #تاجوراء شرق العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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