

فيديو | لقطات سجلها مواطنون ظهر اليوم لحريق وإنفجارات عنيفة إستمرت أكثر من ساعة في ذخائر وصواريخ وقذائف إثر قصف جوي إستهدف مقر ما يعرف بكتيبة ” الشهيدة صبرية ” التابعة لحكومة الوفاق على الطريق الساحلي في #تاجوراء شرق العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد