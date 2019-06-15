ليبيا_الآن 73 يوما مرت على حرب طرابلس . . . 73 يوما والحرب ما تزال تقرع طبولها…

#ليبيا_الآن 73 يوما مرت على حرب طرابلس

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73 يوما والحرب ما تزال تقرع طبولها قبل كل معركة ساخنة تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة من الثقيلة الى المتوسطة فالخفيفة منها، وكل يوم يمضي يحمد سكان طرابلس الذين تجنبتهم القذائف الله على سلامتهم.

أخذت الحرب في طرابلس اهتماما غير مسبوق فالحرب داخل المطار وفي جنوب العاصمة ليست كالحرب على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصمة التي ما تزال تحظى باهتمام مضاعف من الأطراف الإقليمية والدولية فشاهدنا أطرافا تدعم بالسلاح وأطرافا تدين التحرك وأطرافا قيل إنها تدعمه من وراء حجاب.